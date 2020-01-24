24 января 2020 | Время чтения 5 мин

Нет бы радоваться тому, что один из главных «врагов» москвичей, глава стройкомплекса Марат Хуснуллин перешел в правительство и теперь можно вздохнуть с облегчением и помечтать, как наконец-то закончится превращение Москвы в суперагломерацию с населением 30 с лишним миллионов человек. Так нет же, возмущенные активисты требуют, чтобы президент уволил не угодившего горожанам строителя.

Игорь Свирин, , 16:47 — REGNUM Намедни группа разгневанных горожан, возглавляемых муниципальными депутатами, обратилась к президенту Путину с требованием уволить только что назначенного на должность вице-премьера главу стройкомплекса Москвы Марата Хуснуллина. Столь экстравагантные действия земляков заставали еще раз присмотреться к фигуре главного строителя Москвы, городской градостроительной политике и тому, чем будет и, по нашему мнению, должен заниматься куратор строительной отрасли.

Застройщик Москвы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Должностные полномочия Хуснуллина публично не представлены, потому не будем гадать на кофейной гуще, чем он будет заниматься, тем более что круг вопросов в целом понятен. Тем не менее новоиспеченный вице-премьер уже заявил о том, что должен вдохнуть второе дыхание в отрасль, чтобы она стала действительным драйвером развития страны. Странные утверждения о том, что социально значимая, но не определяющая развитие страны отрасль должна стать драйвером развития, оставим на совести делающих подобные заявления.

Досужие эксперты буквально по косточкам разобрали биографию Хуснуллина, останавливаться на ней нет смыла, тем более я убежден в том, что в нынешней политической системе роль личности не так значима, как логика развития нашего доморощенного капитализма и интересы правящего класса. А вот эти самые логика и интересы недвусмысленно указывают на то, что в независимости от перестановки фигур взятый курс будет продолжен. О нем и поговорим.

Главная претензия, которую разгневанные горожане выдвигают к вице-мэру, это то, что он застроил всю Москву магистралями и человейниками. Но так ли уж справедливы эти претензии? Как по мне, так они могут быть справедливыми лишь в части, касающейся личного интереса господина Хуснуллина, я имею в виду отношения с клубом Инвесторов Москвы, строительством ТПУ и в принципе с тем, как в подведомственных ему департаментах и ведомствах распоряжались бюджетными средствами. Но раз судебных приговоров по этим делам не было, то и обсуждать их смысла не имеет.

Со всеми остальными претензиями согласиться нельзя категорически. Ведь это не злой гений Хуснуллина присоединил Новую Москву, не мэр Собянин, который лишь продолжил традицию, а его предшественник Лужков застроил весь «Генплан». Не при нем ли вместо новых станций метро, скверов и дорог, росли новые и новые человейники? Но даже — каким бы он сейчас ни казался всемогущим — Юрий Лужков не имеет никакого отношения к выросшей за минувшие десятилетия автомобилизации населения. Побойтесь бога, дорогие земляки, вы что, запамятовали, как мэр Собянин обещал избавить столицу от пробок? Кому как не отвечающему за строительство его команды Хуснуллину выполнять в сфере своей компетенции данные мэром обещания.

Тут стоит вспомнить и уплотнительную застройку под видом комплексной, и реновацию, да и строительство метро, одной из целей которого, безусловно, является возведение ТПУ с торговыми центрами и апартаментами. Все так, единственное, что мы имеем дело не с узким интересом группы лиц, хотя куда уж без него, а с частью выверенной долговременной стратегии, которая неуклонно на наших глазах реализуется.

Можно и дальше перечислять большие и малые грехи и грешки Марата Хуснуллина, но, во-первых, лучше бы ими занимались специалисты соответствующего профиля, а во-вторых, не они являются определяющими. И тут, пожалуй, самое время перейти к общим проблемам.

Идею создания в нашей стране энного количества агломераций лично я слышу из уст российских ультралиберальных деятелей и правительственных чиновников с конца 90-х годов прошлого века. Да и оба десятилетия века нынешнего ее в том или ином виде регулярно публично обсуждают. И без погружения в пучины конспирологии объективные причины живучести этой идеи, что называется, на поверхности. Сначала «прихватизировали», а затем и ликвидировали отечественную промышленность, этим и прочими драконовскими реформами породили «русский крест» и не придумали ничего лучше, как стянуть оставшееся население в крупные города.

В силу их очевидной абсурдности не буду обсуждать ни мультики, которые показывают на московских Урбан-форумах, ни заявления градоначальника о том, что XXI век станет эпохой агломераций (этаких новых городов-государств), тут важно понимать другое. То, что все эти теории вышедших в тираж философов-урбанистов, заявления правительственных чиновников и либеральных гуру отвечают устремлениям персонажей, которых мы обсуждаем.

Стоит добавить, что все постсоветское развитие располагает к тому, чтобы граждане в поисках заработка переезжали из своих депрессивных регионов в более перспективные места. Ну, а кто, как не Москва, является средоточием власти, а следовательно, и денег? Поэтому было бы странно, если б московские начальники не воспользовались столь благоприятной конъюнктурой. Умолчу про ведущиеся между федеральным центром и регионами войны за бюджеты. Но вновь оговорю, что действуют они в русле общей стратегии и в строго заданных вертикалью власти рамках.

В итоге мы имеем безумно расширившуюся Москву с перспективами ее превращения в гигаполис миллионов так на 35 человек. Реализующие эту антиутопию, понятно, что не без выгоды для себя господа, пусть и наделенные в рамках своей компетенции огромными полномочиями, всего лишь выполняют общий замысел. Поэтому, дорогие депутаты и поддерживающие их активисты, хватит «пудрить мозги» обществу, бросаясь, как та моська на слона, на тех или иных персонажей. От того, что Хуснуллина сменил на посту Андрей Бочкарев, в жизни города не изменится ровным счетом ничего. Как, впрочем, не изменится если поменять Собянина на никому не известных Петрова или Иванова.

Тут необходимо обсудить ситуацию в стране в целом. По каким уж там причинам президент сменил правительство Медведева, вопрос интересный, но для нашей темы не первостепенный. Применительно к градостроительным и инфраструктурным проектам есть безусловные факты, которые необходимо отметить. Я имею в виду заявленную президентом программу пространственного развития России, которая усилиями правительства приобрела кардинально отличный от изначального замысла вид.

Нет никаких объективных причин считать, что с назначением нового вице-премьера по строительным вопросам изменится текущая градостроительная политика. Принимаемые Госдумой законы и правительственные стратегии как раз говорят о том, что она будет лишь ужесточаться по отношению к гражданам. В сложившихся условиях, понимая, какую стратегию выбрало государство, необходимо всеми доступными законными методами добиваться от властей того, чтобы они учитывали мнение населения, а не заниматься чепухой в виде подачи челобитных на высочайшее имя. Ведь от перестановки слагаемых сумма не меняется.