Пекин, , 15:41 — REGNUM Запрет на продажи туристическим агентствам туров для путешествий по Китаю и за его рубежом, в качестве меры по профилактике заболевания пневмонией нового типа, выпустило министерство культуры и туризма страны. Об этом 24 января сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на распоряжение китайского ведомства.

Также для ограничения распространения нового коронавируса 2019-nCoV ранее на основании распоряжения правительства страны были временно закрыты многие культурно-туристические объекты. Среди них такие как Великая Китайская стена, пекинский Запретный город (Музей Гугун) и шанхайский Диснейленд.

Ранее стало известно, что в Китае к борьбе с новым типом коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Ухане в центральной китайской провинции Хубей, подключат армию.