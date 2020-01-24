Баку, , 15:37 — REGNUM В состав рабочей группы по подготовке предложений о поправках входит четыре члена Совета при президенте России

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) на заседании 28 января может обсудить изменения в Конституции РФ, предложенные президентом Владимиром Путиным. Об этом в пятницу, 24 января в кулуарах конференции «Москва-Баку: Диалог культур"сообщил журналистам глава СПЧ Валерий Фадеев.

Он напомнил, что четыре члена СПЧ входят в состав рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию РФ.

«Без сомнения, Совет должен обсуждать эти поправки, 28-го января, я думаю, это обсуждение начнется, многие коллеги захотят высказаться по этому поводу. То, что мы не имеем права пройти мимо, — это факт», — цитирует слова Валерия Фадеева ТАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в четверг, 23 января, Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции.

На подготовку поправок ко второму чтению, которое может состояться, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, 11 февраля, отведено 15 дней.