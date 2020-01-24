Баку, 24 января 2020, 15:37 — REGNUM В состав рабочей группы по подготовке предложений о поправках входит четыре члена Совета при президенте России
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) на заседании 28 января может обсудить изменения в Конституции РФ, предложенные президентом Владимиром Путиным. Об этом в пятницу, 24 января в кулуарах конференции «Москва-Баку: Диалог культур"сообщил журналистам глава СПЧ Валерий Фадеев.
Он напомнил, что четыре члена СПЧ входят в состав рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию РФ.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в четверг, 23 января, Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции.
На подготовку поправок ко второму чтению, которое может состояться, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, 11 февраля, отведено 15 дней.