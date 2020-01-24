Вашингтон, , 15:34 — REGNUM В игре Dota 2 стартовало особое событие, посвящённое празднованию китайского Нового года. Об этом сообщается 24 января на странице проекта в Steam.

Ивент продлится с 23 января по 3 февраля 2020 года. Игрокам будут доступны тематические косметические предметы и подарочные наборы.

Напомним, Dota 2 — это многопользовательская ролевая игра и популярная киберспортивная дисциплина. Её релиз состоялся в 2013 году.

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