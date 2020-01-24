Куала-Лумпур, , 15:33 — REGNUM В министерстве здравоохранения Малайзии заявили, что согласно результатам исследования, коронавирус не обнаружен у четверых граждан, подозреваемых в заражении, сообщает Antara.

Издание отмечает, что ранее Сингапур объявил о случае заражения коронавирусом 66-летнего гражданина Китая из города Ухань.

«Министерство здравоохранения Сингапура связалось с нами, чтобы сообщить о восьми тесных контактов с этим человеком. Речь идет о четырех взрослых и четырех детях. Управление здравоохранения штата Джохор приняло меры, выявив все эти контакты и проверив состояние здоровья граждан», — говорится в заявлении ведомства.

Министерство здравоохранения Малайзии поблагодарило Сингапур за сотрудничество и обмен информацией.

Как сообщало ИА REGNUM, во всех пунктах въезда в Малайзию принимаются повышенные меры безопасности из-за риска распространения нового коронавируса.

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