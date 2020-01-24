Вашингтон, 24 января 2020, 15:30 — REGNUM На мобильных устройствах появилась новая вариация «Тетриса». Об этом 23 января сообщило издание The Verge.
Разработкой Tetris занимается студия N3TWORK. В новой вариации классической игры доступен только одиночный режим, а сам проект распространяется по условно-бесплатной модели.
Ранее игрой Tetris для мобильных устройств занималась компания Electronic Arts. Её вариация приложения исчезнет из всех цифровых магазинов 21 апреля 2020 года.
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