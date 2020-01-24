Пекин, , 15:26 — REGNUM В Китае к борьбе с новым типом коронавируса, вспышка которого произошла в Ухане провинции Хубей, подключат армию. Такое решение было принято Центральным военным советом Китая. Об этом 24 января сообщает Центральное телевидение Китая.

Читайте также: Коронавирус унес жизни 25 человек в Китае, уже более 640 зараженных

Уточняется, что в настоящее время 40 военных врачей направлены для работы в отделение интенсивной терапии Пульмонологического госпиталя Уханя.

Также по теме: Китай не объявлял пневмонию глобальным ЧП — МИД КНР

Как сообщало ИА REGNUM, вспышка нового типа пневмонии, вызванной пока неизученный коронавирусом, произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. На сегодняшний день число подтверждённых случаев заболевания превысило 880. Количество умерших от коронавируса 2019-nCoV достигло 26 человек. Вирус уже распространился за пределы Китая. Так, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.

Читайте ранее в этом сюжете: Число больных пневмонией нового типа в Китае возросло до 887 человек