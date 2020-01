Лос-Анджелес, США, , 15:24 — REGNUM На YouTube-канале IGN 23 января вышел ролик, демонстрирующий игровой процесс The Walking Dead: Saints & Sinners. В нём разработчики показали боевую систему, диалоги с различными персонажами, а также нелинейность происходящих событий.

В показанной миссии протагонист отправляется в один из домов, чтобы узнать, что именно случилось с его обитателями. На пути герою будут попадаться ожившие мертвецы и различные препятствия.

Напомним, релиз игры The Walking Dead: Saints & Sinners состоялся 23 января 2020 года. Проект доступен на различных VR-устройствах.

