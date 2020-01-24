Москва, , 15:27 — REGNUM Москва планирует приступить к строительству 26 станций метро в 2020 году. Об этом 24 января сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что в 2020 году запланировано строительство первых участков Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий, новых участков Коммунарской линии. Кроме того, начнется строительство станций «Гольяново», «Южный порт» и «Суворовская» действующих Арбатско-Покровской, Замоскворецкой и Кольцевой линий метрополитена.

В 2019 году в Москве в эксплуатацию сдали 17,9 км линий, восемь станций метро и одно электродепо. По словам Бочкарева, этот одни из самых высоких показателей по темпам строительства метро в мире.

В 2020 году, как сообщила пресс-служба Стройкомплекса, для пассажиров откроют четыре станции Некрасовской линии: «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская», а также пять станций на Большом кольце: «Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозаводская», «Улица Народного Ополчения» и «Карамышевская».