Париж, , 15:13 — REGNUM Уже на следующей неделе суд во Франции должен определить меру пресечения гражданину РФ, специалисту по технологиям блокчейна Александру Виннику, обвиняемому в отмывании денег. По данным адвоката россиянина Тимофея Мусатова, судебное заседание состоится 28 января.

Читайте также: Александру Виннику устроили допрос в Париже, заявила адвокат

«Судья определит, будет ли он находиться в тюрьме или, допустим, под подпиской о невыезде или под домашним арестом», — приводит ТАСС слова адвоката.

Мусотов не исключил, что судья может определить ему содержание в тюрьме, поскольку во Франции у него нет места для проживания.

Напомним, специалист по информтехнологиям Александр Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции. В Соединённых Штатах его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по их утверждению, отмывались миллиарды долларов.

Также по теме: Александра Винника экстрадировали во Францию

Как сообщало ИА REGNUM, ранее адвокат Винника Зои Константопулу заявила, что её подзащитный был экстрадирован во Францию. По её словам, перемещение российского гражданина из Греции проводилось без предоставления соответствующей информации. При этом французские власти отказали в доступе к Виннику. Адвокат подчеркнула, что процедура экстрадиции скорее напоминала похищение.

Также она добавила, что 23 января Винник был доставлен на допрос, который проходил против его воли и после 35 дней голодовки.