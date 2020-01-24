Ростов-на-Дону, , 15:10 — REGNUM Министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую отпустили из-под домашнего ареста. Соответствующее решение вынес Ленинский районный су Ростова-на-Дону.

Поддержать чиновницу пришёл заместитель донского губернатора Сергей Бондарев. При этом, по требованию следователя, заседание проходило в закрытом режиме, об этом в своём Telegram-каналы сообщили журналисты информационного портала donnews.ru.

ИА REGNUM ранее сообщало, что якобы главе ростовского минздрава предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. В различных Telegram-каналах эта информация ранее уже появлялась, однако официального подтверждения так и не получила.

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