Редвуд-Сити, США, , 15:01 — REGNUM Electronic Arts работает над новой игры по франшизе Star Wars: Knights of the Old Republic. Об этом 23 января сообщил портал Cinelinx.

По данным неназванных источников, новый проект станет переосмыслением двух игр Knights of the Old Republic, призванным «внести некоторые вещи в текущий канон «Звёздных войн». Дата выхода этого перезапуска пока не сообщается.

Напомним, Star Wars: Knights of the Old Republic — это серия ролевых игр, созданных студиями Bioware и Obsidian. События в этих проектах происходили почти за четыре тысячи лет до оригинальной киносаги.

