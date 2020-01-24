Бишкек, 24 января 2020, 14:55 — REGNUM Из-за произошедшей в Китае вспышки нового вида коронавируса, очагами которого являются центральные и южные провинции, министерство иностранных дел Киргизии разработало ряд рекомендаций для киргизстанцев, находящихся в КНР. Об этом сообщает пресс-служба киргизского МИДа.
Для снижения риска заражения гражданам Киргизии советуют предпринять следующие меры предосторожности:
- избегать посещения мест массового скопления людей;
- ограничить поездки по территории Китая, где выявлены очаги коронавируса;
- использовать защитную маску;
- не употреблять в пищу сырые или подвергавшиеся недостаточной термической обработке молоко, мясо и морепродукты;
- не пить некипяченую воду;
- тщательно мыть руки, овощи и фрукты.
ИА REGNUM напоминает, что в Китае подтвердили 887 случаев заболевания людей атипичной пневмонией, вызванной новым коронавирусом. Большинство заболевших выявлены в провинции Хубэй.
Из-за увеличения риска заражения людей смертельным вирусом провинции Хуанань в центральной части Китая, Гуанчжоу в южной части и Чжэцзян в восточной части подняли уровень экстренного реагирования до высшего.