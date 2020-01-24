Бишкек, , 14:55 — REGNUM Из-за произошедшей в Китае вспышки нового вида коронавируса, очагами которого являются центральные и южные провинции, министерство иностранных дел Киргизии разработало ряд рекомендаций для киргизстанцев, находящихся в КНР. Об этом сообщает пресс-служба киргизского МИДа.

Для снижения риска заражения гражданам Киргизии советуют предпринять следующие меры предосторожности:

избегать посещения мест массового скопления людей;

ограничить поездки по территории Китая, где выявлены очаги коронавируса;

использовать защитную маску;

не употреблять в пищу сырые или подвергавшиеся недостаточной термической обработке молоко, мясо и морепродукты;

не пить некипяченую воду;

тщательно мыть руки, овощи и фрукты.

ИА REGNUM напоминает, что в Китае подтвердили 887 случаев заболевания людей атипичной пневмонией, вызванной новым коронавирусом. Большинство заболевших выявлены в провинции Хубэй.

Из-за увеличения риска заражения людей смертельным вирусом провинции Хуанань в центральной части Китая, Гуанчжоу в южной части и Чжэцзян в восточной части подняли уровень экстренного реагирования до высшего.