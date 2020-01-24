Ставрополь, , 14:58 — REGNUM На Ставрополье состоялся суд над пенсионером, который покушался на убийство сотрудников редакции местной газеты. Мужчину признали невменяемым и направили на принудительное лечение, сообщили ИА REGNUM 24 января в пресс-службе СК РФ по региону.

Установлено, что в начале мая 2019 года 72-летний Константин Сиднев принес в редакцию издания «Родина» (печатный орган КПРФ) статью и попросил опубликовать ее в газете. Узнав, что его материал не будет напечатан, пенсионер решил убить главного редактора и его подчиненных, чтобы «привлечь к себе внимание и вызвать общественный резонанс».

Днем 27 мая того же года Сиднев пришел в редакцию с ножом и напал на главреда и трех сотрудников издания. Все четверо получили ранения и были доставлены в больницу.

«В ходе следствия мужчина признан невменяемым, в связи с чем уголовное дело в отношении него было направлено в суд с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера», — пояснили в СК.

По результатам судебного рассмотрения пенсионера направили на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу.

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