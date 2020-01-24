Ош, Киргизия, , 14:51 — REGNUM Правоохранительные органы Киргизии задержали двух жительниц Узгенского района Ошской области за попытку продать ребенка за $5 тысяч (около 310 тысяч рублей), передает «Азаттык» сегодня, 24 января.

Против 23-летней матери, намеревавшейся продать своего ребенка, и ее 45-летней сообщницы возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми». Теперь им грозит лишение свободы на срок от пяти лет до семи лет и шести месяцев.

Молодой женщине избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, учитывая состояние ее здоровья и наличие двух малолетних детей. А ее ранее судимую сообщницу заключили под стражу.