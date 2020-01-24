Манила, , 14:47 — REGNUM Все прибывшие в город Калибо (Филиппины) туристы из китайского Уханя вернутся на родину на фоне распространения в Китае коронавируса нового типа, сообщает 24 января портал GMA News со ссылкой на совет по гражданской авиации.

Планируется, что для отправки 135 пассажиров филиппинские авиакомпании организуют четыре рейса. Вместе с тем, добавил официальный представитель совета по гражданской авиации, ни у одного туриста из Китая не отмечено симптомов болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова сообщила об усилении контроля на всех границах России из-за обнаруженного в КНР коронавируса нового типа.

По состоянию на 24 января общее число заболевших в Китае возросло до 876 человек. Всего от данного заболевания погибли 26 человек.

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