Москва, , 14:32 — REGNUM В Москве построят новый герон­то­ло­гический центр мирового уровня. Соответствующий меморандум 24 января подписали мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор компании Clinea (входит в ORPEA Group) Эммануэль Массон, сообщает пресс-служба правительства Москвы.

В соответствии с пописанным соглашением ORPEA Group намерена построить в российской столице новый Геронтологический центр для людей пожилого возраста и людей с инвалидностью. Учреждение будет отвечать современным мировым стандартам.

Мэрия Москвы, в свою очередь, предоставит компании земельный участок на территории московского научно-методического геронтологического центра «Переделкино», где будет построено учреждение с комфортными условиями для проживания и реабилитации пациентов.

«Планируется, что специализацией Геронтологического центра, рассчитан­ного на 150 мест, станет как общий уход за пожилыми людьми, так и социальное обслуживание, и реабилитация дезориентированных и ослабленных возрастных граждан. Около трети мест будет предназначено для проживания и реабилитации граждан в рамках городского социального обслуживания — по направлению Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы», — отмечено в сообщении.

Предполагается, что в центре будут применяться новейшие методы и техно­логии в области реабилитации. ORPEA Group создаст команду европейских сотрудников, которые совместно с российскими врачами разработают новые формы оказания социальных услуг.

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