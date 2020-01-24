Новороссийск, Краснодарский край, , 14:20 — REGNUM Экспозиции о событиях каждого года Великой Отечественной войны появятся на Малой земле в Новороссийске в преддверии празднования 75-летия Победы, сообщили в пресс-службе администрации края.

Как сообщается, на территории мемориала создадут пять тематических зон со стендами и инсталляциями, посвящёнными основным историческим событиям конкретного года Великой Отечественной войны.

«Карты, фото и видео на них приобретут современный формат с помощью QR-кодов. Это нововведение позволит сделать информацию интересной не только для старшего поколения, но и для молодежи», — сообщили в департаменте внутренней политики края.

Также на Малой земле будут установлены павильоны, стилизованные под военные палатки: здесь гости смогут увидеть фрагменты военной кинохроники.

Масштабное мероприятие, посвящённое 75-летию Победы, состоится на Малой земле 5 мая. Запланировано проведение реконструкции военных действий с участием боевой техники, в том числе морской и воздушный бои.