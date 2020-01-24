Новороссийск, Краснодарский край, 24 января 2020, 14:20 — REGNUM Экспозиции о событиях каждого года Великой Отечественной войны появятся на Малой земле в Новороссийске в преддверии празднования 75-летия Победы, сообщили в пресс-службе администрации края.
Как сообщается, на территории мемориала создадут пять тематических зон со стендами и инсталляциями, посвящёнными основным историческим событиям конкретного года Великой Отечественной войны.
Также на Малой земле будут установлены павильоны, стилизованные под военные палатки: здесь гости смогут увидеть фрагменты военной кинохроники.
Масштабное мероприятие, посвящённое 75-летию Победы, состоится на Малой земле 5 мая. Запланировано проведение реконструкции военных действий с участием боевой техники, в том числе морской и воздушный бои.