, 14:15 — REGNUM Программу сокращения бедности в Узбекистане предложил разработать президент республики Шавкат Мирзиёев 24 января, выступая с посланием Олий Мажлису (парламенту) страны.

По его словам, в разработке программы примут участие Всемирный банк, Программа развития ООН и другие международные организации. Кроме того, в стране предстоит выработать новую методологию, включающую определение понятия бедности, а также критерии и методы её оценки.

Глава государства добавил, что в стране необходимо развивать предпринимательство среди широких слоев населения. В частности, предлагается расширить доступ к услугам микрофинансирования и финансовым ресурсам.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в Узбекистане был опубликован проект постановления президента республики, в рамках которого к субъектам среднего бизнеса в республике планируется отнести предприятия с численностью персонала 20−150 человек.

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