Москва, , 13:55 — REGNUM На сегодняшний день не все необходимые процедуры, предусмотренные законодательством РФ, выполнены для помилования израильтянки Наамы Иссахар, осуждённой в России за контрабанду наркотиков. Об этом сегодня 24 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он уточнил, что сама девушка пока не обращалась к главе государства с просьбой о помиловании, а это является необходимой процедурой. Отсутствие личного прошения тормозит весь процесс, подчеркнул официальный представитель Кремля.

«Как можно помиловать, если девушка не просит о помиловании? — сказал Песков. — Всё-таки у нас есть российские законы, и они должны исполняться».

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Как сообщало ИА REGNUM, гражданка Израиля Наама Иссахар была задержана в московском аэропорту «Шереметьево» в апреле 2019 года. В её багаже было обнаружено 9,6 грамма гашиша. Российский суд приговорил её к 7,5 года колонии общего режима за контрабанду наркотиков.

Накануне, 23 января, во время своего визита в Израиль президент РФ Владимир Путин на встрече с матерью Наамы Иссахар заявил, что в Москве учтут позицию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по её делу, и пообещал, что «всё будет хорошо».

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