Нур-Султан, , 13:52 — REGNUM Авиакомпания Bek Air в Казахстане должна вернуть деньги своим клиентам за 15 тыс. билетов. Об этом 24 января заявил журналистам заместитель председателя правительства республики Роман Скляр после расширенного заседания правительства.

По состоянию на 6 января 2020 года авиакомпания вернула деньги за 15 тыс. билетов, остаток — еще 15 тыс. Скляр отметил, что компания должна вернуть деньги в ближайшее время любыми способами.

«Продать какое-то имущество или другими способами, взять кредит, но вернуть сумму, затраченную на авиабилеты», — сказал заместитель премьер-министра.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января в авиакомпании Bek Air сообщили, что не могут вернуть деньги за билеты на отмененные рейсы по техническим причинам. В настоящее время авиационные власти Казахстана приостановили действие лицензии компании.

Читайте также: Авиакомпания Bek Air заявила о невозможности возврата денег пассажирам