Париж, , 13:52 — REGNUM Эйфелева башня в Париже закрыта для посещений из-за забастовки, которую проводят французские профсоюзы в знак протеста против пенсионной реформы. Сообщение об этом 24 января размещено на официальной странице архитектурного памятника в соцсети Twitter.

«Из-за национальной забастовки я сегодня закрыта», — говорится от имени достопримечательности Парижа в Twitter.

Также в сообщении уточняется, что доступ к эспланаде Эйфелевой башни — площадки перед ней, остается бесплатным для посетителей.

Отметим, забастовки против реформы о повышении пенсионного возраста начались во Франции 5 декабря минувшего года. В них принимают участие сотрудники национального общества железных дорог Франции и Парижского автономного управления транспорта, а также преподаватели, адвокаты, муниципальные работники и энергетики.