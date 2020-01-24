Москва, , 13:41 — REGNUM По итогам 2019 года КамАЗ-43 118 стал самым популярным автомобилем на рынке грузовых машин в России. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За год дилерам удалось реализовать 6804 модели КамАЗ-43 118. Это на 4,3% выше уровня 2018 года.

Вторым по популярности грузовиком в России стал автомобиль ГАЗ Next. В 2019 году его приобрели 6565 покупателей, что на 6,4% больше результата предшествующего года. Тройку лидеров замыкает модель КамАЗ-65 115 — 5904 проданные машины (+6,5%).

На четвертом и пятом местах находятся соответственно модели КамАЗ-5490 (5170 ед.) и Mercedes-Benz Actros (3888 ед.). Общий же объём рынка продаж грузовых машин в РФ в 2019 году составил 78 807 экземпляров, что на 2,3% меньше результата предшествующего года.

Напомним, по данным Европейской ассоциации автопроизводителей, по итогам 2019 года авторынок РФ занял пятое место в европейском первенстве по числу проданных новых легковых машин. За год в России было реализовано более 1,63 млн экземпляров новых легковых автомобилей (без учета малотоннажных грузовых автомобилей).

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