Женева, Швейцария, , 13:40 — REGNUM На 52-году ушёл из жизни исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Салама, который занимался вопросами всеобщего охвата услугами медицины. Об этом 24 января сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на своей странице в соцсети Twitter.

«Глубоко опечален внезапным уходом из жизни моего коллеги и друга доктора Питера Саламы», — написал в своем сообщении гендиректор ВОЗ.

Также он выразил от имени всей возглавляемой им организации глубочайшие соболезнования семье, а также друзьям и коллегам покойного.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января стало известно, что представители ВОЗ считают, что объявлять в мире режим чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой в Китае нового вида коронавируса и его последующим распространением по миру пока преждевременно.