Москва, , 13:36 — REGNUM Чтобы в полном объёме обеспечить ветеранам Великой Отечественной войны выплаты к 75-летию Победы потребуется дополнительно выделить 60 млрд рублей. об этом сегодня, 24 января, заявил глава Пенсионного фонда России Максим Топилин.

Читайте также: Путин пообещал выплатить всем ветеранам войны по 75 тыс. рублей

«Мы также предусматриваем выплату нашим самым уважаемым гражданам — участникам и ветеранам войны, а также труженикам тыла — это дополнительно почти 60 млрд рублей», — сказал Топилин.

Также по теме: В Петербурге осталось менее семисот ветеранов Великой Отечественной войны

Он уточнил, что речь идёт о ранее озвученных президентом РФ Владимиром Путиным 75 и 50 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января, в День прорыва блокады Ленинграда во время посещения Санкт-Петербурга президент РФ Владимир Путин заявил, что всем участникам Великой Отечественной войны и всем приравненным категориям к 75-летию Победы будет выделено по 75 тыс. рублей. Труженики тыла получат по 50 тыс. рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовским ветеранам пообещали выплаты к юбилею Победы