Ташкент, , 13:34 — REGNUM В Узбекистане появится должность заместителя премьер-министра по вопросам информационных технологий и цифровизации. Об этом 24 января заявил президент республики Шавкат Мирзиёев в своем послании Олий Мажлису (парламенту).

По его словам, в Узбекистане разрабатывается программа «Цифровой Узбекистан — 2030», в рамках которой у хокимов (глав регионов) и министров появятся должности заместителя по вопросам информационных технологий.

Мирзиёев добавил, что приоритетными отраслями внедрения цифровых технологий являются строительство, энергетика, сельское и водное хозяйство, транспорт, геология, кадастр, здравоохранение, образование и архивное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября в Университете Инха в Узбекистане запустили масштабный проект по подготовке программистов One Million Uzbek Coders. Образовательный проект направлен на дистанционное обучение широких слоев населения.

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