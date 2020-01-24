Ухань, Китай, , 13:21 — REGNUM В связи со вспышкой пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, отменены все авиарейсы сообщения между Москвой и китайским Уханем, в котором зафиксирована вспышка нового заболевания. Об этом 24 января сообщили в международном аэропорту Уханя «Тяньхэ».

"Да, все рейсы отменены, улететь невозможно», — приводит РИА Новости ответ службы поддержки аэропорта на вопрос об отмене рейсов из Уханя в Москву.

Также на уточняющий вопрос о том, касается ли данная отмена только прямых рейсов, в аэропорту указали, что отменены все рейсы в Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с подозрением на пневмонию нового типа, вызываемую коронавирусом 2019-nCoV, в Гонконге госпитализированы в карантин 119 человек.