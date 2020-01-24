Москва, , 13:01 — REGNUM При строительстве Юго-Восточной хорды (ЮВХ) Москвы грунт на территории строительства будет очищен от радиации. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге.

Пост, посвящённый проблемам строительства дороги, оказался весьма обширным. В его начале Собянин рассуждает на предмет самой необходимости строительства трассы. По мнению мэра, восток и юго-восток Москвы традиционно страдают от отсутствия поперечных дорожных связей. В то же время на данной территории избыточное количество промышленных зон и веток железной дороги, которые «разрывают» город.

Собянин признаёт, что ЮВХ не решит всех транспортных проблем, однако гражданам не придётся делать пятнадцатикилометровый крюк через МКАД, чтобы проехать, например, в соседний район. Кроме того, ЮВХ позволит замкнуть новое хордовое кольцо в средней части Москвы, разгрузив при помощи него вылетные магистрали.

«Может, проще не строить? Проще — да. Но никаких разумных альтернатив строительству ЮВХ просто нет. Если мы, конечно, хотим реально улучшить дорожную ситуацию в огромном секторе между шоссе Энтузиастов и Варшавским шоссе, где проживает около 2,5 млн жителей города», — написал мэр.

Однако уникальной и самой серьёзной проблемой при строительстве ЮВХ стал радиоактивный могильник, фактически примыкающий к строительной зоне. Активисты и противники строительства трассы уверяют, что работы будут проходить через территорию радиоактивного загрязнения. Мэр Москвы в своём блоге частично подтвердил это высказывание.

Собянин отметил, что озабоченность строительством ЮВХ в районе радиоактивного участка высказывали депутаты Московской городской думы, местного самоуправления и общественники. Мэрии Москвы понадобилось время, чтобы разобраться в ситуации и сделать соответствующие выводы.

Дополнительные исследования, проведенные в полосе отвода будущей хорды, выявили незначительные следы загрязнения. Специалисты отмечают, что они не препятствуют строительству. Тем не менее при строительстве будет проводиться постоянный радиационный мониторинг. При обнаружении малейших следов радиации загрязненные грунты будут вывезены из Москвы и помещены в специальные хранилища, отметил Собянин.

Второй вывод, о котором написал мэр столицы, в том, что власти признают возле Москвы-реки за территорией завода полиметаллов наличие пятен радиоактивного заражения. Собянин пообещал, что в ближайшее время правительство Москвы заключит договор с ФГУП «Радон» о реализации полномасштабной программы рекультивации склона и вывоза зараженного грунта за пределы Москвы. Также мэр Москвы отметил, что подобные работы потребуют «огромных затрат».

«Когда сталкиваешься с радиацией, первой реакцией бывает желание бежать без оглядки. В нашем случае — бросить эту хорду и склон вместе со всеми порожденными ими проблемами. Но что это значит? Оставить радиоактивную помойку в наследство детям и внукам. Я считаю, что ответственные родители так не поступают. Раз уж мы столкнулись с этой проблемой, нам ее и решать. Сколько бы это ни стоило и сколько бы времени ни заняло», — подытожил Собянин.

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