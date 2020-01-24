Ташкент, , 12:53 — REGNUM Экспериментальный режим работы светофоров в Ташкенте показал положительные результаты, сообщили 24 января в пресс-службе ГУВД города.

Отмечается, что управление безопасности дорожного движения в Ташкенте ввело новый режим работы светофоров на некоторых улицах города с 7 сентября 2019 года.

Режим работы заключается в том, что в одном из направлений движения транспорта после красного сигнала светофора сразу же загорается зеленый. Во встречном движении светофор работает в стандартном режиме, когда последовательно загораются красный, желтый и зеленый сигналы.

Результатом эксперимента стало снижение количества мелких ДТП на перекрестках, а также снижение загруженности улиц.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября 2019 года МВД Узбекистана предложило вдвое увеличить размер штрафа за создание водителями помех для проезда специального транспорта.

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