Пекин, , 12:47 — REGNUM Российское посольство в Китае смогло установить контакты с несколькими гражданами РФ, которые находятся в административном районе провинции Хубэй городе Ухане, где зафиксирована вспышка пневмонии нового типа, и никто из них не просил о помощи. Об этом 24 января рассказал пресс-атташе диппредставительства РФ Георгий Егоров.

«За помощью никто не обращался, но при этом мы поддерживаем связь с российскими гражданами в Ухане и в целом в провинции Хубэй, со студентами, которые там находятся», — приводит ТАСС слова Егорова.

Также он напомнил, что местные власти просят граждан не покидать Ухань без особых причин и что в городе временно прекращено транспортное сообщение с другими населёнными пунктами.

«Сейчас мы запросили информацию о порядке выезда иностранных граждан из Уханя», — сказал Егоров и добавил, что российская дипмиссия выясняет в настоящее время, существует ли инструкция властей Китая по этому поводу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что двоих из четырёх госпитализированных в Петербурге с подозрением на коронавирус в ближайшее время выпишут из больницы.

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