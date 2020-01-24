Пекин, , 12:26 — REGNUM На 24 января в числе заболевших пневмонией нового типа в Китае, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, нет ни одного гражданина России. Об этом 24 января сообщает официальный сайт российской дипмиссии в КНР.

«По имеющейся у посольства информации (по состоянию на 24 января), среди выявленных на территории КНР пациентов с заболеванием, вызванным новым типом коронавируса, российских граждан нет», — говорится в сообщении российского посольства в КНР.

Также в сообщении напоминается, что в городе Ухань, являющемся административным центром провинции центрального Китая Хубэй, временно приостановлена работа общественного транспорта, метро, речного транспорта, приостановлено междугороднее сообщение, временно закрыты аэропорт и железнодорожные вокзалы.

Помимо этого, указывается, что по распоряжению властей провинции Хубэй гражданам не нужно покидать Ухань без особых причин, и сообщается, что посольств РФ запросило у них информацию о порядке выезда иностранных граждан из города.

«О возобновлении транспортного сообщения будет объявлено дополнительно. Посольство поддерживает связь с российскими гражданами, находящимися в провинции Хубэй и непосредственно городе Ухань», — говорится в сообщении российской дипмиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ещё два случая заболевания пневмонией нового типа, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV, выявили власти Сингапура.