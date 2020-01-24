Нур-Султан, , 12:10 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить системами видеонаблюдения все школы и детские сады республики. Об этом казахстанский лидер сообщил 24 января на расширенном заседании правительства.

По его словам, последние годы в стране участились случаи суицида и насилия среди детей и подростков. Токаев считает, что для решения этого вопроса необходимо использовать зарубежный опыт.

Глава государства поручил акимам (главам) регионов довести оснащенность системами видеонаблюдения в учебных заведениях до 100%. «То, что произошло у нас в городе Таразе, — это, конечно, позор», — добавил Токаев.

Напомним, 24 января специализированный межрайонный уголовный суд Жамбылской области приговорил 38-летнего мужчину к 25 годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней школьницы.

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