Москва, , 12:12 — REGNUM Обнародован рейтинг самых продаваемых автомарок на рынке Москвы в декабре 2019 года. Об этом сообщает портал Car.ru.

В прошлом месяце на авторынке российской столицы лидировали по продажам автомобили южнокорейского бренда Kia. За отчетный период было продано 6852 автомобиля этой марки. Стоит отметить, что за период с января по ноябрь 2019 года в Москве лидировал немецкий бренд Volkswagen, который в декабре занял только второе место (6072 шт.).

На третьем месте оказался также немецкий бренд Mercedes-Benz. Свой выбор в пользу этой марки в декабре 2019 года сделали 5793 автолюбителя. Четвертую и пятую строчку заняли соответственно Hyundai (5304 ед.) и BMW (4531 ед.).

Также в список самых популярных автомобилей на московском авторынке в декабре прошлого года также вошли такие марки, как: Toyota, Skoda, Lada, Nissan и Ford.

Напомним, доля южнокорейской компании KIA в 2019 году на авторынке России составила 13,2%. За год в нашей стране было реализовано 207,9 тыс. новых автомобилей KIA.

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