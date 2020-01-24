Нур-Султан, , 11:55 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить выдачу помощи пассажирам, пострадавшим в результате крушения самолета авиакомпании Bek Air. Об этом глава государства заявил 24 января на расширенном заседании правительства.

«Ко мне поступают письма от пострадавших. Люди лежат в больницах», — сказал президент. Он обратился к заместителю премьер-министра республики Роману Скляру по вопросу помощи пострадавшим.

Заместитель председателя правительства ответил, что семьи погибших получили по 4 млн тенге ($10,6 тыс.), а пострадавшим средства будет выплачивать местные исполнительные органы власти, а также минтруда.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря в Алма-Атинской области потерпел крушение самолет авиакомпании Bek Air. Воздушное судно потеряло высоту на взлете, пробило бетонное ограждение и врезалось в строящееся здание. В результате аварии погибли 12 человек.

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