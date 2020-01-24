Сингапур, , 11:55 — REGNUM Ещё два случая заболевания пневмонией нового типа, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV, выявили власти Сингапура. Об этом 24 января сообщает минздрав страны.

«Общее число инфицированных в республике достигло трех», — приводит ТАСС информацию сингапурского минздрава.

Первый случай заболевания пневмонией нового типа был выявлен в стране 23 января у 66-летнего гражданина Китая, который 20 января прибыл в страну из города Ухань. После этого были изолированы его попутчики, и у его 37-летнего сына также диагностировали новую пневмонию. Ещё одной заболевшей в Сингапуре данным заболеванием стала 54-летняя жительница Уханя.

При этом уточняется, что в общей сложности по подозрению в заражении пневмонией нового типа было изолировано 44 человека, причем у 13 из этого числа оно так и не было выявлено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что все трое пациентов, которые попали в медучреждения Санкт-Петербурга с подозрением на новый тип пневмонии, получают необходимое лечение, а проведённые анализы не выявили у них наличие коронавируса.