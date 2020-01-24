* Иеговы — запрещённая в России организация

Амстердам, , 11:51 — REGNUM Газета Algemeen Dagblad пишет, что в докладе Университета Утрехта говорится о необходимости поставить Свидетелей Иеговы* (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под усиленный надзор государства.

Доклад написан по заказу Министерства юстиции и посвящён проблеме сексуального насилия среди иеговистов. Авторы доклада приходят к выводу, что сексуальное насилие является серьёзной проблемой среди членов организации. Поскольку они крайне неохотно сообщают в полицию о случаях сексуального насилия, или не сообщают вообще, исследователи пришли к выводу о необходимости усиленного надзора.

Выводы доклада перечисляются в судебном иске, который подали Свидетелей Иеговы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Нидерландах, чтобы воспрепятствовать публикации доклада. Газета сообщает, что иск оказался в распоряжении её корреспондента.

По мнению Свидетелей Иеговы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), доклад научно и фактически неверен, диффамационный и крайне оскорбительный. Газета Algemeen Dagblad пишет, что иск, поданный иеговистами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), оспаривает основные положения доклада: о том, что они представляют собой закрытую общину, что им требуется специальный надзор со стороны государства и что требуется надзор за их детьми. Представители организации назвали доклад и содержащиеся в нём рекомендации нарушением свободы религии.