Токио, , 11:50 — REGNUM Sega запустила приложение, позволяющее пользователям дистанционно выигрывать призы в игровых автоматах с клешнёй («Кран»). Об этом 23 января сообщило издание Polygon.

Если геймер сможет вытащить игрушку при помощи клешни, то курьеры доставят выигрыш к нему домой. Сервис пока что доступен только в Японии и США.

Напомним, Sega — это японская компания-разработчик видеогр. Она была основана в 1960 году.

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