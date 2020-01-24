Сан-Диего, США, , 11:42 — REGNUM Компания Psyonix прекратит поддержку игры Rocket League на операционных системах Linux и MacOS. Об этом 23 января сообщил портал PCGamer.

В марте 2020 года игра получит обновление, которое удалит из неё онлайн-составляющую. Разработчики заявили, что причина такого решения кроется в увеличивающейся сложности поддержки на Linux и MacOS.

Напомним, Rocket League — это многопользовательская игра, в которой геймеры управляют автомобилями и соревнуются друг с другом по правилам футбола. Её релиз состоялся в 2015 году.

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