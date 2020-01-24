Санкт-Петербург, , 11:39 — REGNUM Все трое пациентов, которые попали в медучреждения Санкт-Петербурга с подозрением на новый тип пневмонии, вызванный коронавирусом из Китая, получают необходимое лечение. Как заявили ИА REGNUM в пресс-службе городского комитета по здравоохранению 24 января, проведённые анализы не выявили у них наличие коронавируса.

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Отмечается, что клинический материал от больных также направлен на исследование в сертифицированную вирусологическую лабораторию референс-центра Роспотребнадзора.

По данным комитета, состояние всех трёх пациентов оценивается как удовлетворительное. У гражданина РФ лабораторные анализы показали наличие вируса парагриппа 3 типа. У гражданки КНР, доставленной в больницу имени 23 января, лабораторная диагностика выявила грипп типа А. у третьего пациента диагностирована респираторная инфекция.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 января в Боткинскую больницу из аэропорта «Пулково» был экстренно госпитализирован пассажир — 23-летний гражданин РФ, прибывший из Китая. В тот же день в клинику был доставлен 20-летний гражданин КНР. Позднее в Петербурге был госпитализирован ещё один турист из Китая с подозрением на азиатский коронавирус.

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