Нур-Султан, , 11:37 — REGNUM Все автомобили, ввезенные в Казахстан из стран Евразийского экономического союза, необходимо поставить на учет до 1 марта 2021 года. Об этом 24 января заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства.

Глава государства дал поручение генеральному прокурору сделать правовую оценку ситуации, сложившейся в сфере ввоза автотранспортных средств из стран ЕАЭС. Кроме того, правительству поручено обеспечить временную регистрацию автомобилей, ввезенных в Казахстан до 1 февраля 2020 года.

Токаев добавил, что автовладельцы должны платить регистрационные сборы и госпошлину. До 1 марта 2021 года жители республики обязаны будут уплатит за ввезенные автомобили таможенные пошлины и утилизационные сборы, добавил президент

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев заявил, что незарегистрированные автомобили, завезенные из-за рубежа, становятся легкой добычей для преступников.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане за год угнали 355 незарегистрированных автомобилей