Лондон, , 11:37 — REGNUM В кооперативном симуляторе готовки Overcooked 2 стартовало праздничное событие под названием «Весенний фестиваль». Об этом сообщалось 23 января на YouTube-канале разработчиков из Team17.

Событие посвящено празднованию китайского Нового года. В игре появятся два новых шеф-повара (крыса и черепаха), а также тематическое убранство для кухни.

Напомним, Overcooked 2 вышла в августе 2018 года. В этой игре нескольким геймерам нужно на скорость готовить различные блюда, помогая друг другу.

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