Уолсолл, , 11:32 — REGNUM В честь празднования китайского Нового года в игре Rust появился тематический костюм крысы. Об этом 23 января сообщил портал PCGamer.

Праздничное обновление добавит в Rust несколько тематических предметов экипировки. Помимо нового костюма крысы, в игровой магазин вернутся прошлогодние аксессуары: маска дракона и дверной молоток.

Напомним, Rust — это многопользовательский симулятор выживания. Его релиз состоялся в феврале 2018 года.

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