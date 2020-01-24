Рига, , 11:27 — REGNUM Центральное статистическое управление (ЦСУ) Латвии обнародовало цифры о сокращении числа учащихся в высших учебных заведениях страны. Об этом пишет портал Diena.lv.

По данным специалистов ЦСУ, число студентов в 54 высших заведениях Латвии за год сократилось на 1,2 процента и составило 79,4 тыс. человек. За пять лет количество учащихся в вузах страны уменьшилось на 5,8%, или на 4,9 тыс. человек.

Отмечается, что в 2019/20 году в вузы Латвии поступило на 6,3% больше студентов, чем в 2018/19 г. 57,1% из них оплачивает учёбу самостоятельно, 42,9% учатся за счёт госбюджета. 17,2% студентов приехали в Латвию из-за рубежа. За пять лет число иностранных студентов в стране выросло на 21,1%, их общее число 10,1 тысяча человек.

В 2019 г. получили диплом в Латвии 14,8 тыс. студентов, это на 3,4% меньше, чем в 2018 г.