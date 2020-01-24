Стокгольм, , 11:24 — REGNUM В кооперативном шутере Warhammer: Vermintide 2 стартовал второй игровой сезон. Об этом разработчики проекта сообщили на своём официальном сайте 23 января.

Во втором сезоне Vermintide 2 геймеры смогут пройти новую сюжетную кампанию. Помимо этого, в игре появится магазин косметических предметов, которые можно приобретать как за реальную, так и за внутриигровую валюту.

Напомним, релиз Warhammer: Vermintide 2 состоялся в феврале 2018 года. Игра основана на вымышленной вселенной Warhammer Fantasy, созданной компанией Games Workshop.

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