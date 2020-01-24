Москва, , 11:12 — REGNUM Роспотребнадзор не выявил в России новых случаев подозрения на коронавирус нового типа. Об этом 24 января сообщает пресс-служба ведомства.

«По состоянию на 23 января случаев подозрений на коронавирусную инфекцию не выявлено», — сообщили в ведомстве.

Отмечается что Роспотребнадзор ведет мониторинг за рейсами, прибывающими из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова сообщила об усилении контроля на всех границах России из-за обнаруженного в КНР коронавируса нового типа.

По состоянию на 24 января общее число заболевших в Китае возросло до 876 человек. сего от данного заболевания погибли 26 человек.

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