Шанхай, Китай, 24 января 2020, 11:16 — REGNUM Шанхайский Диснейленд временно прекратил свою работу из-за угрозы пневмонии нового типа, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV. Об этом 24 января сообщает Agence France-Presse.
«Диснейленд Шанхая заявляет, что закрывается из-за проблем с вирусом в Китае», — говорится в сообщении агентства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее несколько крупнейших учреждений культуры в Пекине объявили о своём временном закрытии в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV.