Нур-Султан, , 11:05 — REGNUM Мероприятия в честь 175-леяти казахского поэта Абая Кунанбаева должны содержать просветительское начало. Об этом 24 января заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства республики.

Глава государства поручил акиму (главе) Восточно-Казахстанской области Даниалу Ахметову проанализировать предлагаемый список мероприятий в честь 175-летия поэта. «Нужно внести в эти мероприятия просветительское начало», — сказал президент.

По его мнению, мероприятия должны иметь практическое значение и идеологическую нагрузку. Токаев добавил, что затраты на празднование необходимо сократить и отказаться от приглашений западных артистов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Нур-Султане при участии президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и первого главы республики Нурсултана Назарбаева стартовали праздничные мероприятия по случаю 175-летия Абая Кунанбаева.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане стартовали торжества по случаю 175-летия Абая Кунанбаева