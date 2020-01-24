Токио, , 11:05 — REGNUM В сети появился сюжетный трейлер предстоящей игры Nioh 2. Его опубликовали на YouTube-канале PlayStation 23 января.

Главный герой Nioh 2 — наёмник, обладающий скрытой демонической силой. Ему предстоит объединиться со своей «второй половиной», чтобы спасти Японию от нападения чудовищных существ ёкаев.

Напомним, Nioh 2 выйдет 13 марта 2020 года на консоли PS4. Пока неизвестно, портируют ли игру на другие платформы.

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