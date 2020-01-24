Ханой, , 11:01 — REGNUM Власти Вьетнама приняли решение о полном временном прекращении авиасообщения с китайским городом Ухань, в котором был зафиксирована вспышка пневмонии нового типа, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV. Об этом 24 января сообщает Управление гражданской авиации страны.

Также указывается, что ведомство аннулировало все разрешения на полёты из аэропортов страны в Ухань и сообщается, что вьетнамское Управление гражданской авиации дало поручение авиакомпаниям страны связаться со своими китайскими коллегами, для решения вопроса о компенсации пассажирам, которые ранее приобрели билеты на отменённые рейсы.

При этом добавляется, что такое решение власти Вьетнама приняли после того, как на территории страны были выявлены два случая нового заболевания у двух китайских туристов, прибывших в страну.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в финском городе Ивало были отправлены в больницу два китайских туриста, у которых подозревают пневмонию нового типа, вызываемую коронавирусом 2019-nCoV.