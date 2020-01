Киев, , 10:52 — REGNUM Украинская студия Game-Labs анонсировала свою новую игру под названием Sea Legends. В ней геймерам предстоит взять на себя управление капитаном корабля в XVIII веке, сообщила «Игромания» 23 января.

В Sea Legends игроки будут путешествовать по морям, заниматься контрабандой и совершать пиратские набеги. Помимо этого, они смогут иногда выходить на берег, чтобы посещать таверны и общаться с капитанами других судов.

Напомним, студия Game-Labs наиболее известна по историческим играм This Land is My Land и Ultimate Admiral. Она была основана в 2013 году.

